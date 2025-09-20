Если думаешь, что офис — это только excel и зум, то ты ещё не был на office core в vnvnc. Клуб станет местом, где дедлайны отменяются, а танцы до утра — это часть корпоративной культуры. Резиденты превратят твою пятницу в главный спринт сентября. Тебя ждёт лайн-ап, который заменит тебе кофе на неделю, пространство, где можно забыть о субординации, и энергетики, чтобы дотянуть до семи утра. Условие: готовность к неформальному общению и танцам, которые прокачают твой скилл командной работы. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.