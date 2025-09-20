ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Vnvnc | Office Core

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Если думаешь, что офис — это только excel и зум, то ты ещё не был на office core в vnvnc. Клуб станет местом, где дедлайны отменяются, а танцы до утра — это часть корпоративной культуры. Резиденты превратят твою пятницу в главный спринт сентября. Тебя ждёт лайн-ап, который заменит тебе кофе на неделю, пространство, где можно забыть о субординации, и энергетики, чтобы дотянуть до семи утра. Условие: готовность к неформальному общению и танцам, которые прокачают твой скилл командной работы. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста