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Напитывайся лучами благодати, плещись в волнах правильных ритмов и взирай с высоты любимой «Крыши 18» на дивный город. Лайнап: Izotov & Fake Mood (h-birthday Set), Dibidabo, 8miracle, Dyumo, Gotlucky, Oppaacha Городом правит лето, пёстрые краски, счастье объятий и пронзительные вспышки искренних чувств.
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