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Одиссей

Крыша 18
Петроградская набережная, 18

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2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Напитывайся лучами благодати, плещись в волнах правильных ритмов и взирай с высоты любимой «Крыши 18» на дивный город. Лайнап: Izotov & Fake Mood (h-birthday Set), Dibidabo, 8miracle, Dyumo, Gotlucky, Oppaacha Городом правит лето, пёстрые краски, счастье объятий и пронзительные вспышки искренних чувств.

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