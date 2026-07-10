Напитывайся лучами благодати, плещись в волнах правильных ритмов и взирай с высоты любимой «Крыши 18» на дивный город. Лайнап: Izotov & Fake Mood (h-birthday Set), Dibidabo, 8miracle, Dyumo, Gotlucky, Oppaacha Городом правит лето, пёстрые краски, счастье объятий и пронзительные вспышки искренних чувств.