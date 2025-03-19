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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Одна абсолютно счастливая деревня

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эта пьеса-песня несет в себе исконное русское мироощущение, в ней сказываются особенности «русской души», многовековой уклад деревенской жизни, который сохраняет в себе нечто сущностное. Однако герои предчувствуют, что рано или поздно деревня исчезнет с лица Земли и связующая нить времен оборвется. Но станет ли Земля счастливее без одной абсолютно счастливой деревни? На этот вопрос не может ответить и сама деревня.

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