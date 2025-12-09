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Очки Канта

Брусницын
Арт центр, Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Галерея визуального искусства АРТЕЛЬ приглашает зрителя к философскому и художественному эксперименту, объясняющему суть сюрреалистического искусства. Отправной точкой стала метафора Иммануила Канта: человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает его сквозь априорные формы сознания — пространство, время, категории мышления. Эти «очки» встроены в саму структуру нашего разума. Их нельзя снять: они задают форму любого опыта. Художники выставки превращают эту мысль в визуальную практику. Живопись, графика и арт-объекты демонстрируют то, что реальность всегда уже преломлена — через культуру, язык, память, эмоции. Мы смотрим на мир сквозь собственные внутренние фильтры.

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