Галерея визуального искусства АРТЕЛЬ приглашает зрителя к философскому и художественному эксперименту, объясняющему суть сюрреалистического искусства. Отправной точкой стала метафора Иммануила Канта: человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает его сквозь априорные формы сознания — пространство, время, категории мышления. Эти «очки» встроены в саму структуру нашего разума. Их нельзя снять: они задают форму любого опыта. Художники выставки превращают эту мысль в визуальную практику. Живопись, графика и арт-объекты демонстрируют то, что реальность всегда уже преломлена — через культуру, язык, память, эмоции. Мы смотрим на мир сквозь собственные внутренние фильтры.