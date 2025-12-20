Очень странные дела. Том 2
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Финал культового сериала «Stranger Things» — в VNVNC появится атмосфера Хокинса 80-х: туман, неон, рождественские огни и ощущение городка, где реальность чуть «съехала». Дресс-код: дети 80-х. доставай винтажные куртки, джинсы с высокой талией и старые олимпийки. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди
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