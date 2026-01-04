Очень клёвый микрофон
Разъезжая улица, 26-28
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это мероприятие, где опытные комики северной столицы расскажут свои лучшие и проверенные шутки, а реально клёвые и талантливые новички впервые попробуют себя в комедии. Отличное настроение и заряд положительных эмоций для зрителей точно обеспечены. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда из меню). StandUp пройдёт 4, 5 и 8 января в 20:00.
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