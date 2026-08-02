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Общество в зеркале печати: карикатура, сатира и язык викторианской графики

Библиотека имени Маяковского, набережная реки Фонтанки, 44

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На лекции разберёшь, как художники превращали общественные конфликты в выразительные визуальные образы, каким образом журнальная графика изображала классовые различия, колониальную империю, гендерные роли и моральные идеалы викторианской эпохи. Особое внимание уделят журналу Punch — одному из самых влиятельных сатирических изданий XIX века, — и увидишь, как язык викторианской карикатуры продолжает существовать в современной политической иллюстрации и визуальной культуре. Лектор — Евстафьева Полина, искусствовед, куратор лектория DN, преподаватель СПбГУПТД.

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