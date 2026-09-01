Прогулка для тех, кто в поиске своей компании и пока не может решиться прийти на дейтинг. План: пройти сквозь верхнюю треть Васьки и выйти на небольшую уютную смотровую площадку — Западный Кроншприц Бонусом: по пути заметить как можно больше городского интересного — современного и не очень В программе: — Спрятанный во дворах деревянный дом на набережной Макарова — Инсталляция «Составной водный объект» на Смоленке Боремира Бахарева — Второй чижик — Смоленское кладбище и могила Балабанова — Подводная лодка «Народоволец» — В итоге выйдешь на западный кроншприц, к Финскому заливу, где можно будет задумчиво хлебнуть чайку (из термоса) — По пути на финиш посмотришь на пегасов — Афтерпати будет в церковном дворике: пироги, кофе, и вот это всё На прогулку надень удобную обувь. Стоимость: 1000 руб. — соло 1500 руб. — парный