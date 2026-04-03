Образ насущного: каждый день — чистый лист с потенциалом перемен. Мгновение непредсказуемо, но осмысленно. Художники реализуют видение ежедневного начала в рамках одной темы. Стенд разделён на две зоны: традиционные медиумы и стрит-арт. Синтез подходов демонстрирует изменчивость момента. Стрит-арт и галерейное искусство взаимодействуют в совместном ритме: насущный день — это начало, а не итог. Идея «насущного» — это презентация и перформанс: диалог зрителя с художником и пространством в реальном времени. Зрители оставляют след на стенах галереи, рассказывая о своём насущном. Это раскрывает связь между творчеством, сообществом и днём, расширяя восприятие от фиксированной экспозиции к процессу. Вход: любая сумма от 250 руб. Режим работы - пн, ср, пт, вс, с 17.00-23.00