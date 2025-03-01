«Обратная связь» — это сообщество, в котором можно свободно делиться опытом работы и жизни с людьми и заводить дружеские знакомства. А в чем смысл? – снижение социальной тревожности: чтобы дизайнер умел поддержать диалог с врачом (и наоборот); – знакомство с гостем: комики помогают гостям вместе узнать о том, как живут и работают редактор КВН, тренер по речи, работник зоопарка, психолог, организатор и другие; – обратный нетворкинг: где можно обрести не только профессиональные, но и дружеские знакомства, и в следующий раз прийти вдвоем; Возможны шутки, сюр, критика, знакомства и долгосрочные связи (смысл выбираешь сам). За шутки и общение будут отвечать: 1) комик дизайн-стендапа «Заливка» и шоу «Разве это ок?», 3D-визуализатор — Влад Сакович 2) комик дизайн-стендапа «Заливка», знаток типографики и лучший менеджер в коммерческом отделе — Денис Васильев За экспертность будут отвечать: 1) Основатель хосписа для крупных кошек «Дом Тигра» — Дмитрий Ким. Он же: – артист-акробат в четвертом поколении (в прошлом) – окончил университет по специальности «инженер» 2) Ветеринарный врач-анестезиолог – Вера Седько. Основные направления: кардиохирургия и регионарная анестезия. Все деньги с купленных билетов пойдут хоспису «Дом Тигра».