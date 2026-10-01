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Oberwave

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Десятилетие тех самых мрачных. Пир во время чумы и праздник на двух танцполах главных столичных клубов. Rau Afterkunst Keetah Bruit Dead Moon Superlative Nienshanz Dimka Batarin Sinbegin Morze Ahasverusss insiliq Ohota БЛАЖЕННЫЙ Саша Гальянов

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