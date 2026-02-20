Иммерсивное клубное событие, построенное как единая живая среда. Вход возможен в любой момент — событие не имеет фиксированного начала. Heels-перформансы являются ключевой частью структуры вечера и задают ритм и динамику происходящего. Формат предполагает два помещения: техно сцена с более резкой интенсивной танцевальной средой; основной зал с инсталляциями, перфомансами, фото и вип зонами. Dress code control