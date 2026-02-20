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OAO X AUXI — In Situ

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Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1555₽ до 2222₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Иммерсивное клубное событие, построенное как единая живая среда. Вход возможен в любой момент — событие не имеет фиксированного начала. Heels-перформансы являются ключевой частью структуры вечера и задают ритм и динамику происходящего. Формат предполагает два помещения: техно сцена с более резкой интенсивной танцевальной средой; основной зал с инсталляциями, перфомансами, фото и вип зонами. Dress code control

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