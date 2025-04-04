Персональная выставка Николая Сажина. В каждой работе художник развивает три колористических отношения: - чистый цвет (например: фиолетовый, желтый, оранжевый) — любовь, - мрак (чёрный, темно-зеленый) — процесс разрушения и пустота - (белый) — итог. Пустота, в отличие от двух других категорий, не всегда становится большим локальным пятном. Белый выходит из чёрного, создавая рябь и завершая жизненный цикл. Так же стоит отметить, что чистый цвет в картинах Николая Сажина всегда тёплый, что подчёркивает стремление понять и найти форму отображения жизни и её закономерностей, и всего того, что принято называть вечной материей. Время работы: вторник – суббота с 11:00 до 20:00, понедельник и воскресенье – выходные дни.