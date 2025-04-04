ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

О вечных материях

Петроградская набережная, д.22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Николая Сажина. В каждой работе художник развивает три колористических отношения: - чистый цвет (например: фиолетовый, желтый, оранжевый) — любовь, - мрак (чёрный, темно-зеленый) — процесс разрушения и пустота - (белый) — итог. Пустота, в отличие от двух других категорий, не всегда становится большим локальным пятном. Белый выходит из чёрного, создавая рябь и завершая жизненный цикл. Так же стоит отметить, что чистый цвет в картинах Николая Сажина всегда тёплый, что подчёркивает стремление понять и найти форму отображения жизни и её закономерностей, и всего того, что принято называть вечной материей. Время работы: вторник – суббота с 11:00 до 20:00, понедельник и воскресенье – выходные дни.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста