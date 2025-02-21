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Артмуза
13-я линия Васильевского острова, 70

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Выставки

Про событие

Первая персональная выставка молодого фотохудожника Сони Дегтярёвой. Первый показ проб, экспериментов и достижений. В произведениях Софья особое внимание уделяет исследованию взаимоотношения природы и человека. Работает на стыке жанров, ведет рассказ о магии цвета и света, волшебных мирах темных лесов и болот, их жителей. Создает свою сказку, в которой присутствуют свет и тьма, удивительное и ожидаемое. В тихом наблюдении за миром, создает нечто живописное, природное.

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