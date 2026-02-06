Термин «ньюкамер» (от англ. newcomer) обозначает новичка, недавно появившегося в какой-либо сфере — часто с акцентом на его неопытность или незнание локального контекста. Но в то же время «ньюкамер» — это и носитель свежих идей, новых взглядов, готовности переосмыслить привычное. Такой участник культурной сцены способен встряхнуть устоявшиеся традиции, поставить под вопрос статус-кво и открыть миру новые имена. Концепция выставки «Ньюкамерное пространство» заложена в идее о создании диалоговой платформы, где молодость и новаторство встречаются с профессионализмом и интересом зрителя к молодым и голосам художников. Этот проект подчеркивает важность поиска и поддержки новых идей, экспериментальных техник и нестандартных решений. Эта выставка — пространство для открытий, интерпретаций и новых форм. Внимание, открытие выставки состоится в 19:00 Режим работы выставки: Пн-Вс 12:00-20:00 Чуть позже мы добавим больше дополнительных фото с выставки:)