Это встреча, где можно будет не только поныть, но и поделиться своей ситуацией и проблемой анонимно или нет, и собрать мнения/советы/поддержку. Слушаем, обсуждаем, но не осуждаем. Формат встречи: — Все участники собираются за общим столом — Все знакомятся, кушают — Делятся тем, что наболело, в открытом формате или анонимно — Все высказываются по темам — Все почувствуют облегчение и получают пищу для размышлений Участие: 1000 руб. — обычный билет 500 руб. — для участников закрытого чата @fsd_spb Зарегистрироваться на мероприятие можно по кнопке выше.