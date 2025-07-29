ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нытинг

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Это встреча, где можно будет не только поныть, но и поделиться своей ситуацией и проблемой анонимно или нет, и собрать мнения/советы/поддержку. Слушаем, обсуждаем, но не осуждаем. Формат встречи: — Все участники собираются за общим столом — Все знакомятся, кушают — Делятся тем, что наболело, в открытом формате или анонимно — Все высказываются по темам — Все почувствуют облегчение и получают пищу для размышлений Участие: 1000 руб. — обычный билет 500 руб. — для участников закрытого чата @fsd_spb Зарегистрироваться на мероприятие можно по кнопке выше.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста