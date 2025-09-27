Нойз-поэтический exp.: шумовые чтения + черночь (live)
лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Б
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400₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Новый формат интерактивных концертов — современное экспериментальное искусство и формы коллективного присутствия: «Эмоции, эксперименты». Цикл открывают шумовые чтения: микс поэзии, field recording и синтезаторный бэкграунд. Слово как текстура, импровизации, «джемы». За импровизацию шума отвечает петербургский дуэт «черночь» — воплощение мрачности пост-панка и индустриального безумия.
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