Что объединяет цирковых артистов на строительных лесах, батут в музейном зале и подростков на скейтах в пригородах Парижа? Всё это — часть большой истории, которая началась во Франции в 1970-е годы и изменила представление о том, что такое цирк и каким он может быть. Новый цирк открыл пространство для эксперимента, диалога со зрителем и синтеза искусств — и доказал, что цирковое представление совсем не обязательно должно быть похоже на традиционный манеж. На встрече поговорят о том, что такое новый цирк и чем он отличается от традиционного, посмотрят, что придумывают французские цирковые компании, и узнают, как работает социальный цирк и что он способен менять. А ещё будут любоваться смелыми артистами и необычными проектами — пока только на фотографиях и видео. Лектор — Маша Михельсон, культуролог и куратор проектов «Упсала-Цирка». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.