Новый Свет
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Презентация новой световой инсталляции, над которой работали топовые медиа-художники + долгожданное возвращение братьев Липских (Простая Симметрия (Simple Symmetry)). Программа Dead Moon Timofey Simple Symmetry
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