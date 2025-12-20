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Новый год и Рождество в искусстве

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 525₽ до 1350₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Погрузись в историю празднования Нового года и Рождества. Что тебя ждёт? — Узнаешь, почему и когда люди решили ставить ели, зажигать гирлянды и не спать всю ночь; — Поговоришь о разнице между католическим и православным Рождеством; Дедом Морозом, Пером-Ноэлем и Санта-Клаусом — Через призму живописи, театра и кино обсудишь, как изменилось отношение к празднику — Вкусишь средневековые и классические живописные сюжеты, экзотику от Поля Гогена и Анри Матисса, гламурный шик Сальвадора Дали и Энди Уорхола В конце встречи постараешься ответить на вопрос, про что современное торжество: про триумф коммерции или искреннюю веру в чудо? Атмосфера праздника, судьбоносные знакомства, новогодние шутки и волшебные истории прилагаются. Ведущая: Юлия Страйста-Бурлак, лектор, искусствовед, арт-критик

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