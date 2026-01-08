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Новый год. Духи и привидения

Театр Локус, chechevitsa loft, Литейный проспект, д. 64/78

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 0+
Стендап
Спектакли

Про событие

Духи и привидения приглашают тебя к себе в самое таинственное и мистическое время зимы — новогодние праздники. Рассказы очевидцев, танцующее привидение… и никогда неизвестно, кто ещё придёт из потустороннего мира духов… По мотивам произведений А. Конан Дойла и М. Булгакова. Постановка «Театр Локус СПб». Режиссёр-сценарист — Ж. Киже. Ждут тебя на праздничном спиритическом сеансе!

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