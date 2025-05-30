[отменено] Съёмка лучшего материала
ул. Чехова, 17/9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные(одни из лучших комиков) записывают свои лучшие шутки на Ютуб. Ребята тщательно отбирают материал, чтобы каждая шутка попадала точно в цель. Это не просто стендап, это профессиональный юмор, выверенный годами выступлений на самых разных площадках.
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