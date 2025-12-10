Новогодняя вечеринка в Douglas
Финляндский просп., 1
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В течение 2-ух часов, 12 ведущих артистов сообщества АртВокал, в режиме NON STOP, будут развлекать тебя новогодними песнями, песнями о зиме, о любви в самых разных вокальных жанрах: от изысканного шансона, через советскую, российскую, западную эстраду к modern и ретро; песни из всемирно известных кинофильмов и многое другое.
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