В течение 2-ух часов, 12 ведущих артистов сообщества АртВокал, в режиме NON STOP, будут развлекать тебя новогодними песнями, песнями о зиме, о любви в самых разных вокальных жанрах: от изысканного шансона, через советскую, российскую, западную эстраду к modern и ретро; песни из всемирно известных кинофильмов и многое другое.