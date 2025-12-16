Красота, творчество, эмоции и внутренняя энергия. Ты можешь прийти на весь вечер или выбрать только то, что тебе интересно. Что тебя ждёт: Подарки и лотерея На протяжении всего мероприятия будет регистрация участников. Среди всех зарегистрированных — много подарков, розыгрыши. Шансы уйти без подарка минимальны — их действительно много. Основная программа — АТС Ты можешь присоединиться к любому мастер-классу или остаться на весь праздник. Мастер-классы по макияжу • Узнаешь всё о новогоднем макияже • Сможешь сделать праздничный мейк прямо на месте у профессионального визажиста Новогодние фотозоны • Красивые декорации • Профессиональный фотограф • Фото, которые можно сразу превратить в праздничные открытки Выступления экспертов • Астрологические прогнозы на 2026 год для каждого знака зодиака • Лёгкая вдохновляющая лекция от психолога, что позволяет нам чувствовать себя яркими, уверенными и настоящими Творческая программа • Живые выступления певцов • Красивая музыка, создающая атмосферу Танцевальные выступления и интерактивы • Возможность попробовать себя в танцах и просто получить удовольствие Мастер-класс по дефиле • Приглашённые дизайнеры привезут образы • Сможешь пройти по подиуму как модель и попробовать себя в новой роли Творческие мастер-классы • Рисование • Танцевальные практики • Лёгкое, непринуждённое погружение в творчество 1 этаж — новогодняя ярмарка Пока идёт основная программа, ты можешь спуститься на ярмарку: подарки, аксессуары, новогодние мелочи для себя и своих близких Дресс-код: Приходи в новогоднем костюме — снегурочки, эльфа, Деда Мороза, любого персонажа. Если костюмы — не твоё, просто надень праздничный наряд, чтобы сделать красивые фото на фотозоне. Это мероприятие — про атмосферу Про красоту, вдохновение, энергию и ощущение приближающегося праздника. Ты уйдёшь с фотографиями, подарками, новым опытом и тёплыми эмоциями. Вход свободный, но по регистрации в ТГ