ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний Бьюти-Корпоратив

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Красота, творчество, эмоции и внутренняя энергия. Ты можешь прийти на весь вечер или выбрать только то, что тебе интересно. Что тебя ждёт: Подарки и лотерея На протяжении всего мероприятия будет регистрация участников. Среди всех зарегистрированных — много подарков, розыгрыши. Шансы уйти без подарка минимальны — их действительно много. Основная программа — АТС Ты можешь присоединиться к любому мастер-классу или остаться на весь праздник. Мастер-классы по макияжу • Узнаешь всё о новогоднем макияже • Сможешь сделать праздничный мейк прямо на месте у профессионального визажиста Новогодние фотозоны • Красивые декорации • Профессиональный фотограф • Фото, которые можно сразу превратить в праздничные открытки Выступления экспертов • Астрологические прогнозы на 2026 год для каждого знака зодиака • Лёгкая вдохновляющая лекция от психолога, что позволяет нам чувствовать себя яркими, уверенными и настоящими Творческая программа • Живые выступления певцов • Красивая музыка, создающая атмосферу Танцевальные выступления и интерактивы • Возможность попробовать себя в танцах и просто получить удовольствие Мастер-класс по дефиле • Приглашённые дизайнеры привезут образы • Сможешь пройти по подиуму как модель и попробовать себя в новой роли Творческие мастер-классы • Рисование • Танцевальные практики • Лёгкое, непринуждённое погружение в творчество 1 этаж — новогодняя ярмарка Пока идёт основная программа, ты можешь спуститься на ярмарку: подарки, аксессуары, новогодние мелочи для себя и своих близких Дресс-код: Приходи в новогоднем костюме — снегурочки, эльфа, Деда Мороза, любого персонажа. Если костюмы — не твоё, просто надень праздничный наряд, чтобы сделать красивые фото на фотозоне. Это мероприятие — про атмосферу Про красоту, вдохновение, энергию и ощущение приближающегося праздника. Ты уйдёшь с фотографиями, подарками, новым опытом и тёплыми эмоциями. Вход свободный, но по регистрации в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста