Выставка-переосмысление творчества выдающегося детского иллюстратора Юрия Васнецова. Иллюстрации художника стали классикой золотого века российской детской литературы, но его имя остаётся малознакомым для современного зрителя. Творчество Юрия Алексеевича вдохновляло таких мастеров своего дела как Юрий Норштейн и Хаяо Миядзаки. Посетители смогут погрузиться во вселенную Васнецова через метафору нотной гаммы. Каждый из 13 залов выставки будет представлять собой отдельную «ноту», раскрывающую многогранность творчества мастера. Выставка не ограничится только классическими произведениями Васнецова — в ней представлены и интерпретации его наследия современными художниками. Это инсталляции, мультимедийные работы, AR/VR-опыт, генеративный медиа-арт, видео-, саунд-арт и перформансы. Особое место на выставке занимает инсталляция «Настроение ноты». Музыкальное сопровождение для каждой книги Юрия Васнецова написала его правнучка, композитор Александра Захаренко.