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Ностальгический stand-up

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

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Завершение:

от 500₽ до 1600₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Перестрелки, бандитизм и рэкет? А может быть, денди, love is и растворимый лимонад Yupi? Чем девяностые годы запомнились именно вам? Тяжёлые времена, полные невзгод или счастливое детство, когда взрослые проблемы ещё не свербили мозги? Сольный ностальгический концерт писателя-сатирика Антона Тарасова «Дважды два = бесконечность» найдёт отклик в душе каждого! В этот вечер ты вспомнишь детство и юность, школьные и студенческие годы - те времена, когда ты бегал по лужам, а на лице матери ещё не было морщинок. Помимо меланхолично-веселых монологов Антона Тарасова, со сцены донесутся отзвуки тех лет - музыка и видеоряд прямиком из 90-х. Ну и, конечно, приятный бонус - розыгрыш подарков, без которых нельзя представить то время - love is, тамагочи, самая настоящая Sega и др. Вместе с Антоном на сцену выйдет DJ Tom Rid, который будет отвечать за музыкальное сопровождение вечера.

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