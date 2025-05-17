Нормальная вечеринка х Дороже золота
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Безалкогольные танцы для тех, кто не готов уходить в масштабный ночной отрыв. Для тебя сыграют dj That Axe и dj Lina, а после будет возможность заказать любимый трек. Также на вечеринке будет блёсточная станция! Дресс-код: нарядное, праздничное, блестящее + деньрожденные колпаки. Нет ограничений по цвету и стилю.
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