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  1. Санкт-Петербург
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Нормальная вечеринка х Дороже золота

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Безалкогольные танцы для тех, кто не готов уходить в масштабный ночной отрыв. Для тебя сыграют dj That Axe и dj Lina, а после будет возможность заказать любимый трек. Также на вечеринке будет блёсточная станция! Дресс-код: нарядное, праздничное, блестящее + деньрожденные колпаки. Нет ограничений по цвету и стилю.

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