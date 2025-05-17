Безалкогольные танцы для тех, кто не готов уходить в масштабный ночной отрыв. Для тебя сыграют dj That Axe и dj Lina, а после будет возможность заказать любимый трек. Также на вечеринке будет блёсточная станция! Дресс-код: нарядное, праздничное, блестящее + деньрожденные колпаки. Нет ограничений по цвету и стилю.