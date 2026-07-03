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Ночной Стендап

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ночная комедия: классные комики рассказывают шутки в баре в центре города. С тебя — прийти, с комиков — хорошее настроение и вкусные напитки с едой. Запуск на мероприятие за полчаса до начала, рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.

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