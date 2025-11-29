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Ночь японского хоррора

Рюмочная «Терапия», Лиговский проспект, 50к17

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Хэллоуин закончился? Только не здесь. Здесь готовы погружаться в мир ужастиков и наряжаться в монстров круглый год. На этот раз ты сможешь отправиться в Японию и окунуться в атмосферу азиатского хоррора. Тебя ждет музыка, которая заставит сердце биться быстрее, увлекательные декорации и яркие костюмы. Организаторы подготовили захватывающий перформанс, жуткие японские аниме, манги и трэш-хорроры. Кроме того, на выставке тебя ждут сумасшедшие картины, а BPM будет разгоняться до предела, накрывая волнами эмоций. Не пропусти маркет с необычными товарами ручной работы и массажную практику для всех желающих за небольшой донейшн. А в чайной можно расслабится и зарядится, чтобы не сойти с ума от этого драйва и необычных форм. Бесплатный напиток за вход в костюме.

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