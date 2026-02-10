Главное событие весны глазами К-30. Зашкаливающие количество диджеев и полный набор музыкальных провокаций: распад личности Хаски, легенда питерских улиц диджей Stonik1917, срез незавимисого рэпа в лице Слушай Экзорцист и Raciya Bagdad, а так же уральские самородки Два Обреза. А ещё: перформативная читка, аукцион личных вещей артистов с живыми торгами, открытие летнего двора в виде музыкального поп-ап кафе.