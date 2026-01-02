Новогодняя вечеринка в стиле Гарри Поттера в историческом Дворце Кваренги. На одну ночь дворец превратится в рождественский Хогвартс с парящими свечами, живыми портретами, факультетскими гербами и десятками узнаваемых деталей для полного погружения во вселенную Гарри Поттера. Тебя ждут более 12 тематических зон, актёры, живая музыка, мощная шоу-программа, редкие фотолокации, две музыкальные сцены — «Большой зал» (хиты, поп, R&B) и «Тайная комната» (электронная музыка, хаус). Это взрослый новогодний мир, где атмосфера, эстетика и волшебство соединяются в одно большое кино, со сливочным пивом и праздничным настроением.