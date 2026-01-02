Ночь в Хогвартсе
Дворец Кваренги, Казанская улица, 7
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от 2500₽ до 150000₽
Возраст 18+
Стендап
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Про событие
Новогодняя вечеринка в стиле Гарри Поттера в историческом Дворце Кваренги. На одну ночь дворец превратится в рождественский Хогвартс с парящими свечами, живыми портретами, факультетскими гербами и десятками узнаваемых деталей для полного погружения во вселенную Гарри Поттера. Тебя ждут более 12 тематических зон, актёры, живая музыка, мощная шоу-программа, редкие фотолокации, две музыкальные сцены — «Большой зал» (хиты, поп, R&B) и «Тайная комната» (электронная музыка, хаус). Это взрослый новогодний мир, где атмосфера, эстетика и волшебство соединяются в одно большое кино, со сливочным пивом и праздничным настроением.
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