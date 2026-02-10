Город засыпает, но внутри всё только начинается. Свет, музыка, люди, которые только что встретились и уже танцуют рядом. Ночь, когда можно потеряться в толпе, поймать ритм и вдруг понять — та самая мечта о большом городе уже сбылась. Резерв по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права