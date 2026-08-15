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Ночь. Танцы. С кавер-группой Вишнёвый заряд

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Безудержное веселье, дикие танцы и необычные аранжировки любимых песен. Парни поставили рекорд по количеству восстановленного позитивного настроения. Были уличены в массовом целительном гипнозе. Не раз спасали планету от сезонной хандры. Одна из самых ярких групп Санкт-Петербурга. Только позитивные мега хиты, только танцевальные направления, необычное звучание и искренние эмоции. Бронь столов (без депозита) по тел. Парные билеты со скидкой только онлайн.

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