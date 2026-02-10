ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ночь Порн-Стар

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

У каждой легенды есть своя ночь, его ночь наступит в августе. Это тот самый случай, когда трёх бокалов будет мало, а фотографий в фотоплёнке много. Эта та самая ночь, гимном которой станет «Маленькая вечеринка никогда никого не убивает» «Little party never kill nobody» и нежно-розовый цвет. Всю ночь тебя ждёт легендарный коктейль Порн-Стар за 349р., оформленная фотозона для твоих селфи и секретное зеркальное шоу в самый непредсказуемый момент этой ночи. Здесь будет править женское безрассудство и пюре из маракуйи.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста