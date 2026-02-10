У каждой легенды есть своя ночь, его ночь наступит в августе. Это тот самый случай, когда трёх бокалов будет мало, а фотографий в фотоплёнке много. Эта та самая ночь, гимном которой станет «Маленькая вечеринка никогда никого не убивает» «Little party never kill nobody» и нежно-розовый цвет. Всю ночь тебя ждёт легендарный коктейль Порн-Стар за 349р., оформленная фотозона для твоих селфи и секретное зеркальное шоу в самый непредсказуемый момент этой ночи. Здесь будет править женское безрассудство и пюре из маракуйи.