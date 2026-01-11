Славная ночь на Ивана Купалу. Это праздник, в который все собираются вокруг костров, водят хороводы и спускают венки по реке. Однако в эту же ночь магический барьер, защищающий от злых духов слабеет. Остаётся надеяться, что они не помешают празднику. — Профессиональные мастера, обученные по авторской системе, с большим опытом и харизмой; — 4к экран для дополнения атмосферы фэнтези; — Качественно покрашенные миниатюры и многое другое. Записаться на игру можно в личных сообщениях сообщества. Для записи, пиши: — Дату; — Количество участников; — Номер телефона. Оплата на месте. Подходит для новичков.