В программе вечера — пять последовательных событий. 18:00–19:00 (0+) — семейная мастерская «Секретный код Вселенной», приглашают всех, кто любит фантазировать, веселиться и создавать новое. В программе мастерской два мастер-класса: «Азбука для пришельца» и «Фантастические космозвери» 19:00–20:00 (0+) — Акустический концерт на старинных инструментах в исполнении Владимира Кирасирова. Концерт, в котором музыка эпохи Возрождения станет неожиданным мостом между прошлым и будущим. 20:00–21:00 (12+) — концерт «Электроника + поэзия + видео» в исполнении XENIA SANGINA, в котором визуальные образы города и природы соединяют звук и изображение в единый ландшафт. Ксения Сангина реализовывала визуальные перформансы и инсталляции для ММОМА, Эрарты, Классики в темноте, Classic Electric, Планетария №1, Фестиваля Ночь света в Гатчине, Музея музыки, Музея связи им. Попова, ЛенДока, фестивалей Inversia, METAXIS, Transart, Delta и многих других. 21:00–22:00 (12+) — Аудиовизуальный перформанс «Звуковые ландшафты» в исполнении Den Pat. Тебя ждёт экспериментальная музыка, погружающая в пространство тайны природы. Живой звук и видео создают среду без границ. Den Pat — мультижанровый звуковой исследователь из Санкт-Петербурга, тяготеющий к экспериментальной электронной музыке, в основе которой лежит как сэмплирование, так и синтез. 22:00–23:00 (16+) — Перформативная читка по роману Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Первое прочтение произведения. В основе — ритмическое чтение, свет, звук. Билеты на каждое мероприятие на «Ночь музеев» в Ноте приобретаются отдельно.