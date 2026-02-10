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Вечеринки
Про событие
Бар превратится в настоящий старинный замок, где за тяжелыми дверями собираются ведьмы, рыцари, тёмные принцессы и все, кто выглядит так, будто сбежал из средневековой легенды. Три площадки, путешествие в настоящее королевство теней и вечеринка до утра. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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