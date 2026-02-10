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Поп-хиты, ритм-н-блюз и хип-хоп из времени, когда клипы смотрели по телеку, а припевы запоминались сами. Будут любимые треки, которые узнаются с первых секунд, и петь их всем танцполом до самого утра. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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