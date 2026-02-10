ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ночь МТВ

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Поп-хиты, ритм-н-блюз и хип-хоп из времени, когда клипы смотрели по телеку, а припевы запоминались сами. Будут любимые треки, которые узнаются с первых секунд, и петь их всем танцполом до самого утра. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста