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Ночь MTV

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная площадь, 2Ж

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1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Перенесёшься в 2007, когда качество видео было 240p, а качество вечеринок — 100% Ты услышишь всё, что крутили по mtv: rihanna, билан, и легендарный состав группы serebro. Тебя ждёт: Безлимитный бар — всю ночь можно брать бесплатные напитки на баре, без ограничений. Ты платишь только за вход. Локация в вайбе нулевых и тематические активности DJs + MC — только лучшие хиты той эпохи всю ночь fc/dc 18+ (только оригиналы документов: паспорт/права/военный билет)

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