Лето 2019. Сериал «Эйфория» только вышел. Тусовки, дни рождения, праздники — всё было в неоне и блестках. Здесь окунутся вновь в эту атмосферу и встретят с тобой 8 марта особенно красиво: синий и фиолетовый неоны, глиттер на коже, яркий макияж, смелые образы. В честь этого на вечеринке будет работать цветочная лавка и, бонусом, бесплатное шампанское первым 50 девушкам. Диджеи: Tashnev YNIUE MIKETEE Grey v3ldy Pasha Raise Bobrboy spice crew tey di