Ночь эйфории (Euphoria Night)
Лиговский 43-45Д
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от 699₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лето 2019. Сериал «Эйфория» только вышел. Тусовки, дни рождения, праздники — всё было в неоне и блестках. Здесь окунутся вновь в эту атмосферу и встретят с тобой 8 марта особенно красиво: синий и фиолетовый неоны, глиттер на коже, яркий макияж, смелые образы. В честь этого на вечеринке будет работать цветочная лавка и, бонусом, бесплатное шампанское первым 50 девушкам. Диджеи: Tashnev YNIUE MIKETEE Grey v3ldy Pasha Raise Bobrboy spice crew tey di
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