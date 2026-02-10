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Ночь эйфории (Euphoria Night)

Cult
Лиговский 43-45Д

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от 699₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лето 2019. Сериал «Эйфория» только вышел. Тусовки, дни рождения, праздники — всё было в неоне и блестках. Здесь окунутся вновь в эту атмосферу и встретят с тобой 8 марта особенно красиво: синий и фиолетовый неоны, глиттер на коже, яркий макияж, смелые образы. В честь этого на вечеринке будет работать цветочная лавка и, бонусом, бесплатное шампанское первым 50 девушкам. Диджеи: Tashnev YNIUE MIKETEE Grey v3ldy Pasha Raise Bobrboy spice crew tey di

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