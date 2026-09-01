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Ночь басбустеда

Mirage bar, Шамшева улица, 4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Басбустед туса, которая добьёт колонки окончательно. Alexander Wuu SANTA Frank Motion Salame xtralovable 1Flaks Izabelle Alive Вход до 1:00 — 800 руб после — 1000 руб

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