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noa

Pvz, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Долгожданное возвращение культового артиста, повлиявшего на рэп/ инди индустрию России. Noa — исполнитель, работавший с Pharaoh, White Punk, Yanix, OG Buda, бывший участник творческого объединения «Dead Dynasty» после 6 летнего затишья возвращается на сцену, чтобы дать свой первый сольный концерт. FC/DC

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