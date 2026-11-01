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Долгожданное возвращение культового артиста, повлиявшего на рэп/ инди индустрию России. Noa — исполнитель, работавший с Pharaoh, White Punk, Yanix, OG Buda, бывший участник творческого объединения «Dead Dynasty» после 6 летнего затишья возвращается на сцену, чтобы дать свой первый сольный концерт. FC/DC
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