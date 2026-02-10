Невероятный новый русский стиль. Это вечеринка с уклоном в прогрессивную хаус музыку. Если ты любишь качевые грувы, красивую хаус музыку, то тебе несомненно сюда. Каждая вечеринка это новый плейлист и новая музыка. Залетай на вечеринку 08/08.