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Вечеринки
Про событие
Невероятный новый русский стиль. Это вечеринка с уклоном в прогрессивную хаус музыку. Если ты любишь качевые грувы, красивую хаус музыку, то тебе несомненно сюда. Каждая вечеринка это новый плейлист и новая музыка. Залетай на вечеринку 08/08.
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