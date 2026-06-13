Стендап-спектакль в жанре драма-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. Про что? - Безопасность - Тишина - Простота - Незнание - Принятие - Благодарность - Бог - Путь - Реальность Реальные рассказы очевидцев о контакте с чем-то запредельным, внеземным и вселенским. Люди разных возрастов, профессий, достатка, живущие по обе стороны океана. Для каждого вселенная проявила себя через глубокие экзистенциальные переживания, оставившие неизгладимый след в памяти и радикально повлиявшие на дальнейшую жизнь. Продолжительность: 1 час 45 мин (без антракта)