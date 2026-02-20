В день рождения Курта Кобейна под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат самые пронзительные баллады и главные хиты одной из величайших рок-групп в истории. Nirvana — пожалуй, последняя группа, столь сильно повлиявшая на рок-музыку и сделавшая музыкальное направление «grunge» голосом целого поколения. Курт Кобейн сумел перевернуть поп-культуру, а его песни и сейчас зажигают сердца миллионов. Ты услышишь главные хиты со всех альбомов. Будут петь «Rape Me», «Come as You Are» и срывать голос под «Smells Like Teen Spirit». Главные хиты группы в исполнении оркестра, со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Огромный купол, полный звёзд. Любимая музыка в потрясающей обработке. Симфонический оркестр. Невероятное сочетание музыки и видеоарта. Рок-музыка воспринимается по-особенному, когда звучит на классических инструментах. Даже самые известные песни могут раскрываться по-новому. Глубоко. Трогательно. А под огромным куполом полным звёзд это мурашки.