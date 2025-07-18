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Никита Пирумов: Земная

Петербург-концерт, наб.реки Фонтанки, д. 39 (цокольный этаж)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В центре проекта — лирическая героиня Сара К., от лица которой Никита исследует тревогу, поиск себя и хрупкость мира. Экспозиция объединит работы, созданные автором за последние годы, включая новую серию графики — сценографию к воображаемому детскому спектаклю. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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