Ника Тарасевич. Проверочный стендап-концерт
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный проверочный концерт Ники Тарасевич. Ника Тарасевич — участница проектов: «Женский стендап» на ТНТ, «Стендап Комики» на канале Стендап Клуба №1. Запуск гостей в 21:00. Начало в 21:30.
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