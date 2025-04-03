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Night Expansion

Цистерна х Т-Банк
Курляндская улица, 48

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Завершение:

от 450₽ до 900₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка дуэта Nonotak. Четыре аудиовизуальные инсталляции, в которых свет становится главным действующим лицом. Он меняет восприятие пространства, создает иллюзии, вызывает эмоции и погружает в новые реальности на стыке физического и виртуального. Некоторые работы на выставке — переосмысленные версии известных проектов Nonotak, другие же представлены публике впервые. Каждая инсталляция предлагает не просто наблюдать, а взаимодействовать со светом — через движение, тени и отражения — и тем самым становиться частью созданного авторами мира. Nonotak — проект японского архитектора и музыканта Таками Накамото и французской художницы Ноэми Шипфер. График работы: Вт-Пт 12:00?22:00 Сб-Вс 11:00?22:00

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