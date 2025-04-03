Персональная выставка дуэта Nonotak. Четыре аудиовизуальные инсталляции, в которых свет становится главным действующим лицом. Он меняет восприятие пространства, создает иллюзии, вызывает эмоции и погружает в новые реальности на стыке физического и виртуального. Некоторые работы на выставке — переосмысленные версии известных проектов Nonotak, другие же представлены публике впервые. Каждая инсталляция предлагает не просто наблюдать, а взаимодействовать со светом — через движение, тени и отражения — и тем самым становиться частью созданного авторами мира. Nonotak — проект японского архитектора и музыканта Таками Накамото и французской художницы Ноэми Шипфер. График работы: Вт-Пт 12:00?22:00 Сб-Вс 11:00?22:00