Нидаль Абу-Газале. Проверочный стендап-концерт
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Один из организаторов стендап-движения в Санкт-Петербурге, создатель и ведущий шоу «Abu Show», участник «Comedy Баттл» на ТНТ, а также лучший среди импровизаторов по мнению Stage StandUp Club.
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